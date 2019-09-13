Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский госпитализирован, поэтому вряд ли сможет присутствовать на судебном заседании в Киеве по своему делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИА «Россия сегодня».

«Кирилл Вышинский сообщил, что он госпитализирован и вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу», - говорится в сообщении.

Ранее адвокат Вышинского Игорь Мокин сообщил, что заседание суда было перенесено с 16 на 23 сентября в связи с отпуском председательствующего судьи.

7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В состав лиц для обмена с украинской стороны вошел и Кирилл Вышинский, который сейчас находится в Москве.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, но дело против него не прекращено.