Сегодня, 13 сентября, Кабинет Министров на своем заседании поддержал проект указа президента о назначении Александра Бондаренко председателем Днепропетровской областной государственной администрации, сообщает пресс-служба КМУ.
Правительство также согласовал назначение Игоря Мороза первым заместителем председателя Донецкой областной государственной администрации, а Юрия Холода - заместителем председателя Львовской областной государственной администрации.
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