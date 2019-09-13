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Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внесения депутатских запросов» (№1036-1).

За данное решение проголосовали 244 народных депутатов, сообщает УНИАН.

Законопроектом предусмотрено, что подписанные президентом Украины законы публикуются в газете «Голос Украины» и в Ведомостях Верховной Рады Украины, а также размещаются на официальном веб-сайте Верховной Рады, то есть публикация законов и других актов ВР, в частности на официальном веб-сайте парламента, будет считаться официальным опубликованием.

Также, согласно проекту закона, народный депутат обязан при оформлении на работу в Верховную Раду, а потом ежегодно в течение осуществления своих полномочий, но не позднее 1 апреля, подавать путем заполнения на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год по форме, определяемой НАПК, согласно закону «О предотвращении коррупции». Кроме того, законопроектом вносятся изменения в закон «О Регламенте Верховной Рады Украины».

Изменениями предусмотрено, что запросы депутатов не будут зачитываться на заседании парламента, а будет происходить лишь информирование о количестве внесенных запросов. Законопроектом предусмотрено, что тексты депутатских запросов к президенту, или органам власти, или должностным лицам и тексты ответов на эти запросы размещаются на веб-сайте Верховной Рады после обезличивания персональных данных в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.

Тексты депутатских запросов размещаются на веб-сайте Верховной Рады в течение пяти рабочих дней после их направления. Тексты ответов на депутатские запросы размещаются на веб-сайте парламента в течение пяти рабочих дней после их получения. Если в депутатском запросе или в ответе на запрос содержится информация с ограниченным доступом, текст такого запроса или ответа на запрос на официальном веб-сайте Верховной Рады не размещается.

Народный депутат Павел Фролов (фракция «Слуга народа») на заседании парламента отметил, что принятие этого законопроекта даст возможность прекратить «практику торговли депутатскими запросами, которая, увы, была в прошлых созывах, когда стоимость одного запроса доходила до 3 тысяч долларов».

В ответ народный депутат Тарас Батенко (группа «За будущее») попросил назвать фамилии Фролова и привел доказательства того, что депутатские запросы продавались. «Не бросайте тень на достойных депутатов Верховной Рады», - сказал он.
ForUm

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