Новый главный военный прокурор Виктор Чумак анонсировал расследование причин, которые привели к Иловайскому котлу в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой области в 2014 году. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1», передает ТСН.

«Иловайская трагедия и все, что происходило тогда в Иловайске, будет расследовано и будет расследовано очень тщательно. Политики могут сразу давать оценки, это измена или что-то иное. У прокурора нет такого права и поэтому квалификация того, что там произошло, будет и она будет отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству», - сказал Виктор Чумак.



Напомним, 23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны.

29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному зеленому коридору колонны силы АТО.

По официальным данным, в боях под Иловайском погибли 366 бойцов (157 военных не опознаны), еще 158 считаются пропавшими без вести.

В военной прокуратуре заявили, что основными причинами трагических последствий операции под Иловайском Донецкой области в августе 2014 года являются вторжение большого количества военнослужащих и техники Вооруженных сил РФ, а также необходимость украинских силовиков руководствоваться устаревшими нормативными документами.

В августе 2017 года Главная военная прокуратура передала в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства информацию о собранных доказательствах совершения подразделениями ВС РФ военных преступлений в том числе вероломном убийстве украинских военных в районе Иловайска в 2014 году.