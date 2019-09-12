Министерство инфраструктуры хочет вернуть себе контроль над «Укрзализныцей». Об этом журналистам заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Радио Свобода.

«Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем», - отметил он.

По его словам, соответствующие изменения в положение об Укрзализныце уже готовятся.

«Если за транспортную стратегию и инфраструктуру отвечает Министерство инфраструктуры, то логично, что железная дорога как неотъемлемая часть всего этого живого организма должна вернуться назад», - отметил Криклий.

18 января 2017 Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО «Укрзализныця», согласно которому, Мининфраструктуры утратило право быть органом управления компании. В новой редакции устава министерство лишили возможности заключать договора с председателями наблюдательного совета и контракт с председателем правления «Укрзализныци». Также Мининфраструктуры лишили права определять направления деятельности компании, влиять на количество акций, утверждать финансовый план, годовой отчет, численность персонала.