На Прикарпатье разоблачена группа лиц, организовавших изготовление марихуаны с целью сбыта в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

Установлено, что группа лиц организовала незаконное производство марихуаны на фермерском хозяйстве в одном из сел Косовского района.

Так, злоумышленники арендовали землю и на этой территории в теплицах площадью 4 га выращивали коноплю. На «предприятии» работало более 20 человек из разных областей Украины, территория была оснащена системой видеонаблюдения и охранялась вооруженными охранниками. По предварительной информации, сбывали «изготовленную продукцию» за пределами Украины. Приблизительная стоимость наркотического средства, изъятого в ходе обыска, на черном рынке составляет более 50 млн евро.

В ходе санкционированного обыска обнаружено и изъято почти 100 тыс. растений конопли, которые росли в теплицах, более 500 кг высушенного соцветия конопли, более 400 кг молотых невысушенных соцветий конопли, 140 кг сухих листьев растений конопли, почти 100 кг соцветий и листьев конопли. Общий вес изъятого наркотического средства – марихуаны составляет около 1200 кг.

Кроме того, изъяты вентиляторы, сушки, веса, система полива и орошения, а также промышленное оборудование, с помощью которого работники тепличного хозяйства отделяли растения конопли на разные сорта и изготавливали из них особо опасное наркотическое средство - марихуану (каннабис).

В настоящее время 3 фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении им о предварительной подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), ч. 2 ст. 310 («Посев или выращивание снотворного мака или конопли») УК Украины, и избрании меры пресечения.