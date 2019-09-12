Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы возбудил уголовное дело в связи с госзакупками инсулина Strim, выпускающего украинской компанией «Farmak SAP». Об этом сообщает «Euroreporter» со ссылкой на британское издание «Talk Finance».

Согласно тендерной документации, 20 тыс. доз биоинсулина Strim производства Farmak SAP были поставлены из Украины в Молдову компанией EsculapFarm.

Тем не менее, продукта под таким названием в Украине не существует, и он не был зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Выяснилось, что Strim производится в Индии. По версии следствия, достоверных доказательств его безопасности нет.

По сообщению молдавской газеты Sanatateinfo.md, процедуры подачи заявок на закупку инсулина были непрозрачными: сроки и условия менялись несколько раз. После начала расследования госсекретарь Министерства здравоохранения Молдовы Борис Гылка заявил, что его шантажировали, чтобы он подписал приказ о закупке. «Инсулин был зарегистрирован очень быстро, что подозрительно. Этот продукт не был изучен, нет данных о его влиянии на организм, и я не могу понять, как ему было разрешено участвовать в торгах», - сказал он.

Для введения препарата Strim требуется дополнительное инъекционное устройство. По словам Бориса Гылки, такие устройства не использовались в странах ЕС более пяти лет. Молдова также отказалась от применения дополнительного картриджа. Поэтому изменение условий проведения тендера после регистрации Strim, в день подписания документа, выглядело подозрительным. Чиновник утверждает, что этот продукт используется в Украине в 3-4% случаев для людей, находящихся в заключении.

В конце июля молдавский комитет по лекарственным средствам отказал в регистрации продукта, так как точно не было известно, какие побочные эффекты он может вызывать у людей, страдающих диабетом.

Strim – это биоподобный инсулин, то есть лекарственное средство биологического происхождения, содержащее копию исходного активного ингредиента. Фармацевтический продукт «Инсулин гларгин» производства Biocon Limited (Индия) был зарегистрирован в Госреестре лекарственных средств Украины в 2017 году. Разрешение на маркетинг принадлежит украинской компании Фармак. Этот же продукт был зарегистрирован в Молдове под коммерческим названием Strim. Разрешение на маркетинг также принадлежит Фармак.

Как сообщается, передавая технологию и регистрируя продукты до выдачи разрешения на маркетинг в Молдове, производитель не предоставил достаточных доказательств эффективности и безопасности биосимиляра в регистрационном досье и использовал исследовательские материалы индийского производителя без собственного исследования.

Компанией Farmak SAP владеет Филя Жебровская. Согласно Deutsche Welle, у семьи Жебровских были проблемы с прозрачностью бизнеса в Германии в 2018 году. Немецкая компания, относящаяся к фармацевтической империи Жебровских, не внесла имена своих владельцев-бенефициаров в реестр прозрачности, что является нарушением законов об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.