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В городе Гожув-Велькопольски на западе Польши мужчина застрелил 26-летнюю украинку, после чего бежал в Германию. Немецкие правоохранители застрелили его при попытке задержания, сообщает ТСН, ссылаясь на польское издание Interia Fakty.

Трагедия произошла днем 11 сентября. По словам свидетелей, мужчина пришел в одну из общественных прачечных и застрелил сотрудницу, после чего скрылся. 26-летнего нападавшего объявили в розыск.

Правоохранители выяснили, что он бежал в Германию. Немецкие правоохранители перехватили подозреваемого в окрестностях Берлина. Когда его автомобилю заблокировали путь, он вышел из машины и направил на правоохранителей пистолет. Полицейские открыли огонь на поражение, мужчина погиб на месте.

По предварительной информации, нападавший и убитая им украинка были знакомы. Причиной убийства, как утверждается, стал отказ женщины встречаться с ним.

Напомним, в польском городе Сохачев убили 26-летнюю украинку, полицейские ищут подозреваемого в Украине.
 
ForUm

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