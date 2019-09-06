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30 августа этого года в польском городе Сохачев убили 26-летнюю жительницу Львовской области. Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин Украины. По информации польских коллег, после преступления он выехал на территорию Украины.

Об этом шла речь во время встречи первого заместителя председателя Нацполиции, начальника криминальной полиции, Вячеслава Аброськина – с представителем Министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем, сообщает пресс-служба ведомства.

Поэтому польские правоохранители обратились за помощью к Нацполиции и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника.

Аброськин выразил благодарность польским коллегам за помощь в возвращении тела нашей соотечественницы для захоронения на родине.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате международной спецоперации в Украине задержали гражданина, разыскиваемого Интерполом по подозрению в убийстве гражданки Польши.  
ForUm

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