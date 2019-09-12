В Днипре коммунальщики сняли сине-желтые флаги, установленные активистами на Краснопольском кладбище у могил погибших бойцов. Информацию об этом подтвердила директор департамента социальной политики мэрии Днипра Юлия Дмитрова, пишет Радио Свобода.

По ее словам, ко Дню Независимости Украины инициативная группа без согласования с городскими властями и администрацией кладбища установила на кладбище несколько десятков металлических флагштоков с флагами.

Установленным флагам не могли гарантировать сохранение на кладбище, ведь он – в зоне постоянного воздействия ветров, говорит чиновник. Кроме того, в адрес мэрии начали поступать жалобы.

«У нас есть рабочая группа, мы разработали стратегию упорядочения кладбища. Договорились в течение полугода установить однотипные памятники на могилах бойцов, имена которых были установлены. Следующий момент – заменить кресты на могилах неустановленных бойцов. Мы договорились: установить единый большой флагшток у памятной стелы с Государственным флагом Украины, чтобы на праздники его поднимать, а во время траурных мероприятий – приспускать. По этим всем могилами следит КП «Ритуальные услуги», администрация Краснопольского кладбища, которая отвечает за порядок. И приходить и что-то там самовольно делать у чужих могил нельзя. По крайней мере надо было спросить», - сказала Дмитрова.

По ее словам, флаги и флагштоки были сняты аккуратно и сейчас хранятся в администрации кладбища.

Представительница инициативной группы, волонтер батальона «Донбасс» Алина Смирнова рассказала, что в августе активисты за свой счет установили на могилах бойцов на Краснопольском кладбище восемь флагов батальона «Донбасс» и 21 флаг Украины.

По ее словам, в настоящее время снятия флагов вызвало возмущение у инициаторов проекту и семей погибших.

«Мы будем настаивать на том, чтобы по крайней мере флаги батальона «Донбасс» были возвращены на место, на каждую могилу. На этом кладбище в общем похоронено 11 бойцов «Донбасса», родственники на этом настаивают. Думаю, все понимают, что означает флаг батальона для бойцов. Если они не вернут флаги на место, мы их установим сами. А еще - документы об этом лягут на стол президенту», - обещает Смирнова.

Сообщение о снятии флагов вызвало резонанс и в соцсетях.