Журналист и бывший политзаключенный Роман Сущенко рассказал о намерении организовать аукцион своих произведений, чтобы собрать средства для граждан Украины, которые до сих пор содержатся в России и аннексированном Крыму. Об этом он рассказал 11 сентября на пресс конференции в Киеве, передает Радио Свобода.

Сущенко рассказал, что рисовал картины в заключении не только по памяти, но и с открыток и фотографий, которые ему присылали, а также с предоплаченных изданий.

«Когда я уже попал в колонию, мне написала письмо одна немецкая художница, достаточно успешная, она поддерживает наших политзаключенных, и она, понимая мой голод, эту жажду, начала мне вырезки из различных старинных журналов присылать. И я их использовал, безусловно. Кроме того, я попросил своих родных, у меня большое количество личных фотографий из Франции, и они также распечатали и прислали мне. Таким образом я начал делать какие-то комбинации, экспромт, эксперименты, и вы стали свидетелями. Что получилось, что не получилось - судить не мне», - рассказал он.

Сущенко также рассказал, что планирует устроить аукцион написанных в тюрьме картин для благотворительности, и призвал всех заинтересованных присоединиться.

«По поводу дальнейшей судьбы этих работ – действительно, у меня есть идея провести благотворительный аукцион и средства в соответствии использовать для того, чтобы поддержать наших политзаключенных и их семьи, их детей. С вашей (журналистской - ред.) помощью, я бы хотел обратиться сейчас официально, что есть такая идея, я бы просил вас помочь мне реализовать, поскольку у меня такого опыта нет, подсказать, возможно, как-то дать эту информацию шире. Я собираюсь также обратиться к бизнесменам, официальных лиц, политиков, кто готов присоединиться – пожалуйста», - сказал журналист.

Романа Сущенко, который с 2002 года являлся корреспондентом агентства «Укринформ» во Франции, задержали в Москве сотрудники ФСБ России в октябре 2016 по обвинению в работе на военную разведку Украины. Украинские спецслужбы это отрицали, а правозащитники назвали дело против него политически мотивированным. Сущенко дали 12 лет за решеткой.