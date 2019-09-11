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В офис центральный ПриватБанка в Днипре приходили вооруженные люди, но никаких следственных действий не проводилось.

Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Илья Коновалов, передает Укринформ.

«Около часа тому назад в офис пришли вооруженные люди. Сейчас юридическая служба банка уточняет, из какого ведомства были эти люди и какие риски для ПриватБанка может иметь их визит», - сказал Коновалов.

Он добавил, что никаких следственных действий, в том числе обысков, вооруженные люди не проводили. В сам офис они не были допущены службой безопасности банка.

Как ранее сообщали СМИ, в Днипре полиция проводит обыски в центральном офисе ПриватБанка.
ForUm

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