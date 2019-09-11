также в разделеРелигия
Запорожский митрополит УПЦ рассказал, из-за чего был убит Иоанн Предтеча 9
Патриарх Кирилл объяснил, почему Александр Невский дружил с ханами, а с крестоносцами – боролся 12
В Одессе архиепископ УПЦ освятил школу-интернат 11
Церковь заявила о недопустимости реализации любых попыток легализации эвтаназии, ЭКО и абортов 14
В Церкви призвали верующих показать пример воздержания от вредных привычек 20
Блаженнейший Митрополит Онуфрий – о том, как преодолевать трудности 53
Предстоятель УПЦ рассказал, какие проповеди лучше не читать верующим 15
Сегодня православные отмечают усекновение главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи 18
Зеленский в Ровно успокоил верующих УПЦ, храмы которых захвачены и попросил доложить о беззакониях ему письменно 32
В Почаеве тысячи верующих УПЦ отмечают 360-летие обретения мощей преподобного Иова 30
Греческий богослов написал архиереям Элладской Церкви письмо, в котором предупредил о трагических последствиях признания ПЦУ 42
Открыт приём заявок на международный конкурс «Песнопения христианского мира» 33
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отмечают Собор святых, в Дальних пещерах почивающих 28
Митрополит Антоний (Паканич) рассказал, как уберечься от неприятностей 24
В Ровно прихожане захваченных храмов УПЦ пришли просить Зеленского защитить их конституционные права 40
В Церкви призвали усилить в рекламе пропаганду положительного образа семьи 12
В ГБР открыли на Юраша дело за фабрикацию улик против священника УПЦ 28
В Церкви рассказали, как научиться узнавать волю Божию о себе 17

Победитель 7-го сезона вокального конкурса “Голос країни” протоиерей Александр Клименко выступил с концертом, на котором в рамках благотворительной инициативы было собрано 20 тысяч грн на лечение ребенка, больного раком.

Фото: Донецкая епархия УПЦ

Концерт состоялся в городе Покровское Донецкой области 6 сентября, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на "Фома в Украине" и donetsk.church.ua.

Накануне мероприятия отец Александр встретился с православной молодежью города. На встрече обговорили вопросы о важности живого общения, места социальных сетей в жизни современных людей, пользы чтения качественной литературы.
Священник также ответил на вопросы собравшихся.

Во время встречи и концерта была проведена акция по сбору средств для лечения девятилетнего Вани Радченко с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз».

Со сцены отец Александр призвал всех откликнуться на просьбу о помощи.

Также была развёрнута благотворительная выставка-продажа картин, мягких игрушек, вышитых панно и икон, созданных руками мамы онкобольного ребенка.

Все желающие могли пожертвовать посильную сумму.

Помощь в проведении этой благотворительной акции оказывали участники православного волонтёрского движения «Мастерская будущего».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги