также в разделеПроисшествия
В Чернигове депутат на внедорожнике сбил пешехода 12
На Черкасчине чиновницы мэрии устроили драку 30
Пожар на складах Минобороны в Калиновке локализован 25
На военных складах в Калиновке прогремели взрывы 716
На Киевщине горят торфяники 50
Обострение на Донбассе: 19 обстрелов, пострадали 6 военных 30
Под Киевом мужчина забросал полицейских гранатами 61
Криворожские чиновники присвоили миллион, выделенный на празднование дня города 27
На Ривненщине обстреляли дом председателя ОТГ 27
На Сумщине воры повредили нефтескважину и устроили масштабный пожар 48
ООС: Боевики совершили 13 обстрелов, ранен военный 22
Полиция опубликовала видео с подрывником тернопольского ректора 54
Стали известны детали трагической гибели военного на Черниговщине 42
Во время передислокации воинской части на Запорожье взорвался прицеп с топливом 21
В Житомире неизвестные напали на инкассаторов, ранен полицейский 20
Под Киевом горит стихийная свалка 48
Под Киевом Mercedes разорвал на две части «Москвич», погибли 2 человека 71
На Донбассе в результате обстрела пострадал военный 22

Сегодня ночью благодаря реализации информации оперативных подразделений в Новоселицком районе Буковины в 30 км от границы пограничниками раскрыто место базирования летательного аппарата, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Совместная группа из оперативных сотрудников Западного регионального управления, мобильной заставы «Черновцы» и пограничников Черновицкого отряда задержали четырех украинцев, которые готовили мотодельтаплан к взлету.

Рядом находился автомобиль «ВАЗ», канистры с горючим и GPS-навигатор с заданном маршрутом полета, а также шесть ящиков сигарет, которые правонарушители планировали доставить в соседнюю страну с помощью летательного аппарата.

Сейчас идет выяснение всех обстоятельств правонарушения, проводятся следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
12
Теги