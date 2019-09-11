Сегодня ночью благодаря реализации информации оперативных подразделений в Новоселицком районе Буковины в 30 км от границы пограничниками раскрыто место базирования летательного аппарата, сообщает пресс-служба ГПСУ.
Совместная группа из оперативных сотрудников Западного регионального управления, мобильной заставы «Черновцы» и пограничников Черновицкого отряда задержали четырех украинцев, которые готовили мотодельтаплан к взлету.
Рядом находился автомобиль «ВАЗ», канистры с горючим и GPS-навигатор с заданном маршрутом полета, а также шесть ящиков сигарет, которые правонарушители планировали доставить в соседнюю страну с помощью летательного аппарата.
Сейчас идет выяснение всех обстоятельств правонарушения, проводятся следственные действия.
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