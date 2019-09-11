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Полиция Лондона считает наезд на экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву несчастным случаем. Об этом лондонские правоохранители сообщили theБабелю.

Инцидент произошел 26 августа. Полицейские рассказали, что водитель, который совершил наезд, Монир Малик не сбежал, а остался на месте происшествия. Полиция его допросила и расценивает наезд как несчастный случай.

Малика не задержали, также правоохранители не обнаружили никаких «подозрительных обстоятельств» инцидента. Саму Гонтареву тогда госпитализировали с травмой ноги.

 
ForUm

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