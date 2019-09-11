В Верховной Раде заявили, что документы на командировки депутатов в Страсбург на заседание, где будут рассматриваться нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму, уже подписаны.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко («Слуга народа»), сообщает «Европейская правда».

По его словам, у председателя Верховной Рады есть право не подписывать командировку депутата во время пленарной сессии.

Однако, в нынешней ситуации, отметил Яременко, дело было в другом.

«Нужно было убедиться, что государство Украина, ее «старая делегация» и «новая» Верховная Рада созвучно оценивают обсуждаемый в комиссии по недискриминации документ», - пояснил депутат.

Возникла потребность убедиться, что представители «старой» делегации не просто с восторгом хвалят свою инициативу - доклад о положении крымских татар в оккупации, но внимательно ознакомятся с текстом, заметят в нем те угрозы, которые заметили профессионалы, и что будет выработан общий подход к тому, как не дать сделать этот доклад хуже» - добавил он.

Сейчас, по словам Яременко, все позиции согласованы, а документы на командировку подписаны.

Напомним, глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев обвинил председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова в блокировании поездки на заседания, где будут рассматриваться нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму.