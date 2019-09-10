Торжоцкий межрайонный суд Тверской области России 26 сентября должен рассмотреть жалобу стороны защиты освобожденного из российского заключения украинского активиста из Крыма Владимира Балуха из-за его непрерывного пребывания в ШИЗО российской колонии.

Об этом Крым.Реалии сообщила его адвокат Ольга Динзе.

«В связи с тем, что Балух убыл из колонии вместе с личным делом, у нас откладывается судебное заседание, поскольку возникли некие препятствия к рассмотрению. Я продолжаю действовать в этом направлении. Следующее судебное заседание у нас будет 26 сентября. Я буду уточнять исковые требования, в части возмещения морального вреда. Также буду настаивать на рассмотрении дела в рамках тех материалов, которые были представлены мной», – рассказала Динзе.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Владимир Балух и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.