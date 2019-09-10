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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ривненскую область посетил Национальный университет «Острожская академия».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, он осмотрел новый корпус Национального университета и сделал запись в Книге почетных гостей. Он также выразил благодарность меценатам, которые помогают заведению.

Кроме того, Зеленский во время встречи со студентами поблагодарил ректора «Острожской академии» профессора Игоря Пасечника. «Я хочу поблагодарить ректора академии за качественные знания, которые получают студенты», - сказал президент.

Со своей стороны Пасечник предложил привлечь лучших студентов и выпускников Острожской академии в команду реформаторов.

«Владимир Александрович, вы начали колоссальные изменения в жизнедеятельности Украины. С вами идет самоотверженная молодая команда реформаторов. Но для того чтобы темп, который вы взяли, не уменьшался, необходим достаточно мощный человеческий интеллектуальный ресурс. Есть ли сейчас в Украине молодые люди, которые готовы за мизерную заработную плату чиновника служить этому государству самоотверженно и вместе с вами? Отвечаю – есть, они перед вами, господин Президент. Это студенты и выпускники Острожской академии», - сказал ректор.

Президент Украины поблагодарил за предложение.

«Я вас соединю с нашим новым премьер-министром, он сейчас действительно ищет очень много кадров. Думаю, что вы подготовите список лучших выпускников», - ответил Зеленский.

Глава государства побывал в крипте, ознакомился с экспозицией трипольских артефактов и библиотекой.

Кроме того, Президент посетил студенческо-преподавательский храм преподобного Федора Острожского и осмотрел экспозицию старинных.
ForUm

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