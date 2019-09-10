Мэр Киева Виталий Кличко показал, как строят новую часть Большой кольцевой дороги. Видео мэр опубликовал на своей странице в Facebook.

«Друзья! Мы продолжаем строительство части Большой кольцевой дороги. В частности, ведутся работы в районе улицы Семьи Кульженко, которую мы фактически соединили с будущей магистралью», - написал Кличко.

По его словам, на этом участке уже положили второй слой асфальта, установили бордюры и обустроили ливневую канализацию. Также установили современное LED-освещение. На объекте асфальтируют пешеходные тротуары, завершают работы по сооружению входных групп подземных переходов.

«Если погода будет благоприятствовать, мы перейдем к активной фазе строительства моста над железнодорожными путями и улицей Богатырской. Это позволит достроить новую часть Большой кольцевой и открыть выезд транспорта на нее, - отметил мэр. - После завершения всего объема работ мы создадим еще один путь для объезда столицы и значительно разгрузим город от транзитного транспорта, который сегодня идет через Киев по центральным улицам», - отметил Кличко.