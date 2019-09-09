Французская газета Le Figaro, которая в сюжете на сайте подписала Киев как российский город, извинилась и исправила «техническую ошибку». Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур.

«Заметили досадную, как нас заверили в редакции Le Figaro, техническую ошибку в видео о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Редакция извинилась и исправила. Продолжаем вместе следить за соблюдением корректности формулировок в социальных сетях и СМИ», – написал он в Twitter, опубликовав скриншот исправленного сюжета.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.