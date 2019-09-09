Передача российской стороне одного из главных свидетелей по делу МН17 не означает, что попытки привлечь виновных к справедливости будет прекращена.

Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине, сообщает Укринформ.

«Что касается расследования сбивания самолета МН17, то совершенно ясно, что освобождение одного человека не может быть знаком того, что поиск справедливости будет прекращен, не будут продолжены усилия четко назвать виновных», - сказал Зайберт.

В целом же, по его словам, стоит сконцентрироваться на украинцах, которые были освобождены благодаря этому обмену и смогли вернуться домой.

Такое развитие в итоге дает определенную надежду, что этот обмен предоставит позитивный импульс для других важных мероприятий выполнения Минских соглашений, отметил представитель Меркель.

Повлияет ли обмен на сроки проведения саммита Нормандской четверки, Зайберт напрямую не ответил.

«Я не могу назвать дату саммита. Только могу сказать, что подготовка к такой встрече на высшем уровне в «нормандском формате» продолжается, федеральное правительство принимает в ней участие», - сказал речного правительства ФРГ.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.

Среди тех, кого выдала Украине, - боевик «ДНР» Владимир Цемах, который является свидетелем по делу сбивания самолета рейса МН17.