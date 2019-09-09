Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску объяснил причины затягивания экстрадиции судьи Николая Чауса. Об этом он сообщил на пресс-конференции глав МИД Украины и Молдовы, передает 112 Украина.

«Сейчас нет результата, и я не могу его пообещать, но я могу вас заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы сотрудничать с Украиной для решения этого и других дел», - сказал Попеску.

Министр объяснил, что на данный момент Молдова переходит от старой системы к независимой, которая неподвластна исполнительной ветви власти.

В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что Украина поднимает этот вопрос на всех официальных уровнях, так как действительно хочет заполучить судью Чауса.

«Если нашим молдавским друзьям нужно время, чтобы подойти к этому вопросу - мы подождем, но мы надеемся, что этот момент наступит быстро», - сказал Пристайко.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

Процедура экстрадиции Чауса из Молдовы в Украину уже началась.

Молдова отказала Чаусу в предоставлении политического убежища.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.