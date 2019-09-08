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Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Елисейского дворца, передает УНИАН.

«Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, который должен быть продолжен в ближайшие недели. Франция вместе с Германией активизирует свои усилия в нормандском формате [по урегулированию ситуации на Донбассе] для дальнейшего прогресса и реализации политического компонента Минских соглашений», – говорится в заявлении.

В Twitter Макрон написал, что приветствует освобождение режиссера Олега Сенцова. «Я приветствую освобождение режиссера Олега Сенцова в рамках обмена удерживаемыми лицами, проведенного сегодня между Россией и Украиной. Мы всегда были на его стороне», – заявил президент. 

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.

 
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