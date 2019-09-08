6 сентября, около 20.30, на 108 км автодороги «Киев-Чоп» вблизи поворота на с. Тесневку Коростышевского района Житомирской области во время аварии погибли четверо юношей, еще три женщины получили травмы, сообщает пресс-служба области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобилей ВАЗ и Opel Insignia. В результате аварии погибли четверо молодых мужчин и травмированы три женщины. Предварительно, водитель ВАЗ, совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Insignia, который ехал в Житомир, в результате чего произошло столкновение.

В результате на месте происшествия от полученных травм погибли 26-летний водитель и три пассажира ВАЗ - 2000, 2001 и 2004 годов рождения. Все они - жители села Орехового Коростышевского района Житомирщины. За рулем другой легковушки находилась 33-летняя жительница Николаевской области. Ее и двух пассажирок, 1981 года рождения, доставили в Коростышевскую районную больницу, предварительно с ушибами.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Коростышевского отдела. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

