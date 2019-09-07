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На территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в плену боевиков остаются 227 украинцев, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«С первого дня российской агрессии присоединились к процессу освобождения украинцев. С 2014 года, благодаря СБУ, к родным и близким из РФ и временно оккупированных территорий вернули 3280 наших граждан. Работа службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно удерживаются 227 украинцев», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.

 
ForUm

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