также в разделеСтолица
С октября в столичном транспорте не будет кондукторов 16
Уровень загрязнения воздуха в Киеве теперь можно узнать онлайн 14
В киевском троллейбусе произошел конфликт со стрельбой, ранены 2 человека 27
Завтра могут закрыть некоторые станции киевского метро 12
В КГГА объяснили, почему Позняки затянуло дымом 24
Депутату Киевсовета объявили подозрение в подделке диплома 58
В Киеве открыли новую лестницу от Андреевской церкви до Аллеи художников 26
В Киеве подрались сторонник и противник телеканала NewsOne 49
В Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой 68
В Киеве проверят все точки по продаже шаурмы 26
Главы фракций Киевсовета призвали Зеленского назначить Кличко главой КГГА 37
Гончарук о решении по Кличко: Я бы уволил не его 67
В Киеве задержали парней, которые покрасили «Самсона» в розовый 41
Кличко назвал незаконным свое увольнение с поста главы КГГА 1199
Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА 83
Индекс качества жизни: Киев – в списке пяти городов с наибольшим развитием 35
Кличко о внедрении е-билета: Нужен план Б 35
В еще 27 киевских школах введут шведский стол 40

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в столичном троллейбусе и на остановке общественного транспорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации полиции Киева Оксана Блищик.

«Злоумышленник, стрелявший в одного человека в троллейбусе, в другого - на остановке общественного транспорта, задержан в ... троллейбусе. В рюкзаке обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял», – написала она.

По словам Блищик, задержанного доставили в управление полиции для проведения следственных действий.

«Спасибо мужчине, который узнал злоумышленника и сообщил его местонахождении полицейским», – отметила она.

Напомним, 6 сентября в Киеве в результате конфликта со стрельбой в троллейбусе пострадали два человека, которых с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
927 грн.
10
Теги