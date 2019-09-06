Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в столичном троллейбусе и на остановке общественного транспорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации полиции Киева Оксана Блищик.

«Злоумышленник, стрелявший в одного человека в троллейбусе, в другого - на остановке общественного транспорта, задержан в ... троллейбусе. В рюкзаке обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял», – написала она.

По словам Блищик, задержанного доставили в управление полиции для проведения следственных действий.

«Спасибо мужчине, который узнал злоумышленника и сообщил его местонахождении полицейским», – отметила она.

Напомним, 6 сентября в Киеве в результате конфликта со стрельбой в троллейбусе пострадали два человека, которых с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу.