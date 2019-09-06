В Киеве в результате конфликта со стрельбой в троллейбусе пострадали два человека, которых с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что правоохранители получили сообщение, что на улице Федорова в общественном транспорте произошел конфликт со стрельбой.

На месте происшествия правоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, который догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся.

Очевидцы указали полицейским приметы правонарушителя: был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак.

«Двух пострадавших, 28-ми лет и 43-х годов, госпитализировали. Теперь им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена ​​степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения», - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.