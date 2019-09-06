В Киеве в результате конфликта со стрельбой в троллейбусе пострадали два человека, которых с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба столичной полиции.
Отмечается, что правоохранители получили сообщение, что на улице Федорова в общественном транспорте произошел конфликт со стрельбой.
На месте происшествия правоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, который догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся.
Очевидцы указали полицейским приметы правонарушителя: был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак.
«Двух пострадавших, 28-ми лет и 43-х годов, госпитализировали. Теперь им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения», - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.
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