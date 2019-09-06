Известный блогер и журналист Анатолий Шарий присоединился к армии политиков, аналитиков и представителей журналистского цеха, выступивших в поддержку телеканала NewsOne. Соответствующее видео заявление он разместил на своем ютуб-канале.

По мнению Анатолия Шария, инициатива Национального совета по телевидению и радиовещанию в судебном порядке лишить лицензии оппозиционный телевизионный канал незаконна и основания для вынесения такого решения не существует. «Вне зависимости от отношения к каналу, нельзя накатываться на него без причины, - заявил блогер. - А мы изучали из-за чего накатывается Нацрада. Не из-за чего! Они просто из воздуха взяли претензии и решили накатиться».

Шарий высказал убеждение, что редакцией телеканала NewsOne не нарушалось действующее законодательство, а значит и претензии к этому СМИ со стороны Нацсовета по телевидению и радиовещанию – беспочвенны. «Никакого нарушения законодательства не было. Они (Насцовет – ред.) просто выдумали претензию! - уверен журналист. - Когда я читаю, что они там понаписывали: призывы к ведению агрессивной войны, призывы к отделению территорий... Бред этот читаю. Этого не было! …Мы же не идиоты. Мы же по-русски понимаем, и по-украински тоже».

Кроме этого, блогер прямо указал на двойные стандарты и в работе Нацсовета по телевидению и радиовещанию, и в заключении сомнительных «экспертов» от медиасообщества, одобривших наступление на свободу слова и давление на неугодный власти телевизионный канал. «Это уже не смешно! «Диалог ради мира» – это расценивается как разжигание вражды, - возмущен Анатолий Шарий. - Такого не бывает! Этого не может быть! Но у них там был сделан вывод, некими экспертами, что такое может быть».