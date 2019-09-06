Обвинительный акт в отношении оперуполномоченного полиции, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок, направлен в суд. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Госбюро расследований, расположенного в Мелитополе.

Подозреваемый: оперуполномоченный Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе.

Напомним, 18 июня 2019 на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области произошло столкновение автомобилей «ВАЗ 21099» и «БМВ». За рулем «БМВ» находился старший оперуполномоченный полиции, который по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения.

В результате столкновения пассажиры автомобиля «ВАЗ 21099» - мужчина и женщина - погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии скончалась в больнице.

20 июня Мелитопольский межрайонный суд избрал работнику полиции меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 192 тысяч гривен. Подозреваемый внес залог и вышел из-под стражи.

Это решение было обжаловано в Запорожском апелляционном суде, и сейчас подозреваемый находится под стражей.

Досудебным расследованием установлено, что полицейский не имел водительского удостоверения. Этот факт подтверждается сведениями Регионального сервисного центра МВД в Запорожской области. Кроме того, во время досудебного расследования он отказывался давать какие-либо показания.

Уголовное производство направлено в суд по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины.