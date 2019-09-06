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Беларусь могла бы совместно Украиной или РФ провести и Олимпиаду. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Он отметил проведение в стране масштабных спортивных форумов, в том числе II Европейских игр, легкоатлетического матча Европа - США, предстоит также совместный с Латвией чемпионат мира по хоккею и другие соревнования.

«Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (большими странами. – Ред.), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести - в Беларуси - с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», - сказал Лукашенко.
ForUm

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