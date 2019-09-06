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Основатель автомобильной компании Tesla, изобретатель, миллиардер и предприниматель Маск заявляет, что не дарил президенту Беларуси Александру Лукашенко автомобиль Tesla.

Об этом он написал в Twitter, отвечая на вопрос о том, правда ли, что он дарил Tesla Лукашенко, который заявил об этом 2 сентября.

«Нет», - написал Маск.

Недавно Лукашенко заявил, что тестирует электромобиль Tesla, который ему «подарил Маск».

Маск не совершал визитов в Беларусь и не имел встреч с представителями белорусских властей, по крайней мере публичных. Он также не упоминал о Беларуси и самом Лукашенко в сообщениях в своих соцсетях.
ForUm

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