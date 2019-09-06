Задымленность на Позняках в Киеве связана с горением торфа, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
«Сегодня в 06:09 произошел небольшой пожар на 30 кв. м торфа на улице Коллекторной. Пожарно-спасательные подразделения города Киева уже в 9:00 ликвидировали пожар. Именно с этим и связана задымленность над микрорайоном Позняки и прилегающих территориях», - написал он в Facebook.
Чиновник подчеркнул, что работа завода «Энергия» не является причиной задымленности.
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