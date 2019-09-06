Укрзализныця с начала осени продлила маршрут поезда-трансформера № 7 Киев - Ивано-Франковск в Черновцы, тем самым создав удобное сообщение столицы с западными границами страны.

Также состав поезда был увеличен с 10 до 18 вагонов, сообщили ForUm’у в пресс-службе общества.

Поезд № 7 Киев - Черновцы отправляется из Киева в 22:22 и прибывает в Черновцы в 10:27. В обратном направлении отправление в 20:58 и прибытие в Киев в 09:07. Время в пути составляет 12:05. Также этим поездом можно добраться во Львов, Ивано-Франковск и Коломыю.

В состав поезда включены купейные вагоны после капитально-восстановительного ремонта. Вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, вакуумными туалетами, в каждом купе установлены розетки.

С расписанием поезда можно ознакомиться на сайте Укрзализныци, а билеты приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.