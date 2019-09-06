В субботу, 7 сентября, в связи с проведением концерта на НСК «Олимпийский» возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Как сообщает пресс-служба предприятия, перед началом концерта возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции «Олимпийская».
После его окончания, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
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