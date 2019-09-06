Узнать о том, насколько загрязненный воздух в том или ином районе Киева, как колеблется количество вредных веществ в зависимости от направления ветра и погодных условий, теперь можно в режиме онлайн, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы Киева Виталия Кличко.

Все это можно отслеживать с помощью платформы мониторинга качества воздуха.

«Недавно специалисты Kyiv Smart City запустили платформу мониторинга качества воздуха в столице. Этот сервис доступен на портале https://air.kyivsmartcity.com/. Информация о качестве воздуха отображена на интерактивной карте и постоянно обновляется», - написал мэр в Facebook.

По его словам, специалисты мониторят ситуацию и фиксируют данные на 10 локациях во всех районах столицы, в будущем сеть независимых измерительных станций расширят.

«Забор воздуха осуществляется ежедневно. Анализируют его за 8 показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура воздуха, влажность, атмосферное давление. Этим сервисом также могут пользоваться контролирующие органы, которые занимаются экологической ситуацией в городе», - отметил Кличко.