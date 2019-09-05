Расследование факта нанесения 1,258 млн долл. убытков ГП «Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана» завершено. 4 сентября 2019 прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора предприятия, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Обвиняемому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Как установило следствие, бывший чиновник при пособничестве других лиц, злоупотребляя своим служебным положением, на протяжении 2012-2013 годов обеспечил перечисление Институтом титана на счета компании офшорной юрисдикции (Британские Виргинские острова) 1,258 млн долл. за работы и услуги, которые на самом деле компания не предоставляла. Такими действиями интересам государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляли с ноября 2017 по август 2019 года.

19 июля 2019 бывшему первому заместителю генерального директора Института титана сообщили о подозрении.

20 июля 2019 Соломенский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

29 августа НАБУ и САП открыли подозреваемому и стороне его защиты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Напомним, 5 сентября в Украине начал работу Высший антикоррупционный суд.