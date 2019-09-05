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Полицейские, которые несут службу на одном из блокпостов Луганщины, во время проверки документов граждан обнаружили 33-летнего жителя Луганска, который по оперативной информации значится как лицо, которое принимало участие в незаконных вооруженных формированиях, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По словам мужчины, в сентябре 2015 года из-за тяжелого материального положения он решил вступить в ряды «народной милиции ЛНР». По распределению был назначен во 2-ю отдельную мотострелковую бригаду.

Он выполнял функции по охране полигона в с. Успенка (Лутугинский район), чистил оружие и копал окопы. Более пяти раз участвовал в тренировочных стрельбах из гаубицы. Получал зарплату в размере 15 тыс. российских рублей. Впоследствии из-за плохих условий он покинул ряды боевиков.

Сейчас мужчина передан в СБУ для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.
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