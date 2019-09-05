Под процессуальным руководством Киево-Святошинской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по заявлению сельского головы села Плахтянка о причинении ему телесных повреждений одним из бывших народных депутатов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевщины.

Во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый эксдепутат, находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды, нанес сельскому голове удар, от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю. В результате нанесенного удара пострадавший получил легкие телесные повреждения.

Кроме этого, во время указанного конфликта бывший народный избранник угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья.

В настоящее время в уголовном производстве Киево-Святошинской местной прокуратурой бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 129 УК Украины.

Подозреваемый объявлен в розыск.

Как сообщал ForUm, инцидент произошел в конце октября 2018 года. Сельский председатель утверждал, что на него напал Сергей Скуратовский – соратник и товарищ лидера радикалов Олега Ляшко.