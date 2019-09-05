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СБУ разоблачила лесничего Чугуево-Бабчанского государственного лесного хозяйства Харьковской области на нанесении  убытков на восемь миллионов гривен.

Как сообщается на странице СБУ в Facebook,  с начала 2019 лесничий ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности по охране лесов от самовольных рубок. Следует отметить, что должность «лесничий» относится к должностным лицам государственной лесной охраны, имеет статус правоохранительного органа. В ходе досудебного следствия установлено, что служащему был известен факт незаконной заготовки древесины на территории возглавляемого им лесничества. Однако вопреки своим служебным обязанностям не препятствовал противоправной деятельности.

По результатам ревизии лесного хозяйства задокументирован факт осуществления незаконных порубок деревьев ценных пород общим объемом около 1300 кубических метров, вследствие чего государству причинены убытки на почти 8 миллионов гривен.

Следователи Управления СБ Украины в Харьковской области квалифицировали противоправные действия лесничего по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины как служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, и объявили подозрение в совершении преступления.

Напомним, ранее Зеленский в ходе своего визита в Харьков вызвал «на ковер» чиновника, которого считают причастным к незаконной вырубке леса в Харьковской области.
ForUm

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