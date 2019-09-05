Вчера, 4 сентября, в Харькове в исправительной колонии застрелился из служебного оружия АК-74 младший инспектор отдела охраны, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как выяснилось, в тот день в 08:00 он заступил на дежурство и находился на своем посту на смотровой вышке.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство районной полиции. По прибытию полицейских данная информация подтвердилась. Погибшим оказался житель города Лозовая.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится проверка по установлению всех обстоятельств происшествия.