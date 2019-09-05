Число жертв разрушительного урагана «Дориан» на Багамских островах выросло до 20, сообщило министерство здравоохранения страны в среду, 4 сентября, сообщает DW.

В ведомстве полагают, что число погибших увеличится, поскольку поисково-спасательные операции только начались.

1 сентября ураган «Дориан», который на тот момент усилился до максимальной, пятой категории, обрушился на острова Абако в северо-восточной части Багамских островов. Сила ветра достигала 300 километров в час. Это был самый мощный ураган на Багамах за все время мониторинга в современной истории.

По данным ООН, на островах Абако и Большой Багама до 70 тысяч человек нуждаются в неотложной помощи из-за нехватки продовольствия, воды, а также из-за катастрофических разрушений. Туда пока можно попасть лишь на вертолете, поскольку аэропорты в регионе затоплены или повреждены.

Между тем ураган «Дориан» на пути вдоль юго-восточного побережья США вновь усилился со второй до третьей категории. В настоящее время ураган направляется в сторону прибрежных регионов штатов Джорджия, Северная и Южная Каролина и Виргиния. Эксперты предупреждают об угрозе опасных для жизни наводнений и ветров. В настоящее время скорость порывов ветра достигает 185 километров в час. Эксперты ожидают ослабления урагана 4-5 сентября.

В среду «Дориан» опасно близко подошел к побережью Флориды. На регион обрушились штормовые ветры и проливные дожди. В то же время ураган, вопреки прогнозам, так и не достиг суши на территории США.