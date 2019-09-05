также в разделеМир
Болгария призвала РФ не называть борьбу СССР с нацизмом «освобождением» Европы 29
В США подросток застрелил 5 родственников 38
В США в результате пожара на судне погибли 8 человек, еще 20 – пропали без вести 16
Жертвами урагана «Дориан» уже стали 5 человек 25
Джонсон не хочет проводить досрочные выборы 24
Премьер-министр Грузии Бахтадзе подал в отставку 57
Ураган «Дориан» достиг наивысшей категории мощности 35
Ураган Дориан приближается к Багамским островам 118
Дуда: Вторая мировая завершилась для Польши лишь в 1989 году 46
США - Китай: страны ввели новые таможенные пошлины 37
Стартует самое длинное кругосветное путешествие 41
Дуда «выставит счет» Германии за Вторую мировую войну 50
В Норвегии разбился вертолет: все погибли 25
В Гонконге спецназ штурмовал метро с протестующими 30
Германия извинилась перед Польшей за Вторую мировую войну 73
Стрельба в Техасе: пятеро погибших - полиция убила нападающего 19
В Гонконге вышли десятки тысяч человек, несмотря на запрет 41
В британских городах протестуют из-за приостановки работы парламента 18

Число жертв разрушительного урагана «Дориан» на Багамских островах выросло до 20, сообщило министерство здравоохранения страны в среду, 4 сентября, сообщает DW.

В ведомстве полагают, что число погибших увеличится, поскольку поисково-спасательные операции только начались.

1 сентября ураган «Дориан», который на тот момент усилился до максимальной, пятой категории, обрушился на острова Абако в северо-восточной части Багамских островов. Сила ветра достигала 300 километров в час. Это был самый мощный ураган на Багамах за все время мониторинга в современной истории.

По данным ООН, на островах Абако и Большой Багама до 70 тысяч человек нуждаются в неотложной помощи из-за нехватки продовольствия, воды, а также из-за катастрофических разрушений. Туда пока можно попасть лишь на вертолете, поскольку аэропорты в регионе затоплены или повреждены.

Между тем ураган «Дориан» на пути вдоль юго-восточного побережья США вновь усилился со второй до третьей категории. В настоящее время ураган направляется в сторону прибрежных регионов штатов Джорджия, Северная и Южная Каролина и Виргиния. Эксперты предупреждают об угрозе опасных для жизни наводнений и ветров. В настоящее время скорость порывов ветра достигает 185 километров в час. Эксперты ожидают ослабления урагана 4-5 сентября.

В среду «Дориан» опасно близко подошел к побережью Флориды. На регион обрушились штормовые ветры и проливные дожди. В то же время ураган, вопреки прогнозам, так и не достиг суши на территории США.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги