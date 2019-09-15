В западной части Атлантического океана формируется тропический шторм Умберто, который может перерасти в ураган.

Об этом сообщает National hurricane center.

Шторм Умберто развил скорость ветра 64 км/ч. По прогнозам, скорость может достичь 100 км/ч, после чего шторм перерастет в ураган.

Шторм ударит по северо-западной части Багам, а после переместится к Флориде. Умберто движется в сторону тех же островов, которые накануне пострадали от урагана Дориан.

Напомним, 1 сентября ураган Дориан, который на тот момент усилился до максимальной, пятой категории, обрушился на острова Абако в северо-восточной части Багамских островов. Сила ветра достигала 300 километров в час. Это был самый мощный ураган на Багамах за все время мониторинга в современной истории.