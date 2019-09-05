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Вчера, 4 сентября, в 20:50 на автодороге Киев-Чоп между селами Дидилов и Банюнин Каменка-Бугского района Львовской области в результате ДТП с участием автобуса с детьми травмированы 14 человек, погиб водитель легковушки, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля «Мерседес Вито», 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «Неоплан» и с автомобилем «Фольксваген Джета».

От полученных травм водитель «Мерседеса» погиб на месте происшествия.

На момент ДТП в автобусе находились 49 детей и двое взрослых, проживающих в Черниговской области, а также двое водителей возрастом 53 и 66 лет, жители города Чернигов.

В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализированы 12 детей 10-12 лет, и оба водителя автобуса. Водитель «Фольксвагена», 22-летний житель города Буск, не пострадал.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
ForUm

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