Объемов валютных переводов физических лиц в Украину за январь-июль 2019 года вырос на 13,2% - до 106,3 млрд грн, что по официальному курсу составляет 4,2 млрд в долларовом эквиваленте.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Отмечается, что рост объем переводов в Украину является одним из ключевых факторов роста объемов внутренней торговли, наряду с ростом покупательной способности домохозяйств, умеренной ценовой динамикой на потребительском рынке, существенным ростом потребительских настроений, высокими темпами потребительского кредитования и ростом потребительского импорта непродовольственных товаров.

