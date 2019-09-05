Во Львовской области сотрудники Жидачевского отделения полиции получил проникающее ножевое ранение грудной клетки, задерживая двух осужденных, бежавших из исправительной колонии, сообщает пресс-служба областной полиции.
Событие произошло 5 сентября около 19:30 в одном из сел Жидачевского района.
Полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции сержант полиции Олег Франко, находясь вне службы, увидел у моста через реку Стрый возле села Междуречье двух мужчин, которые подпадали под ориентировку на осужденных, которые 3 сентября сбежали из Николаевской исправительной колонии.
Полицейский сообщил о незнакомцах в участок полиции, а сам подошел к ним, представился и предложил пройти с ним в отделение полиции для установления личности.
Мужчины отказались и Олег Франко принял решение об их задержании. Злоумышленники начали сопротивляться и один из них нанес сержанту полиции удар ножом в левую сторону грудной клетки, причинив проникающее ранение.
Сотрудники Жидачевского отделения полиции, которые немедленно прибыли на место происшествия, задержали злоумышленников. Ими оказались осужденный 20-летний киевлянин и 26-летний житель Житомирской области, которые накануне сбежали из Николаевской исправительной колонии.
Раненый полицейский госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.
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