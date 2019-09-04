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Назначенные правительством заместители министра здравоохранения будут действовать только в рамках поручений министра. Выход за рамки министр будет расценивать как саботаж.

Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на пресс-конференции в среду, 4 сентября, сообщает Укринформ.

«Правительство принимает решение по замах... Я сразу информирую, что вся работа всех замов, которые не были назначены, будет проводиться только по поручению министра без всяких самовольных желаний. Если кто-то из них будет делать что-то без поручения министра, это будет расцениваться как саботаж. Если у вас будет такая информация по какому-то заму, пожалуйста, предоставляйте», - сказала Скалецкая.

Что касается своих советников, она подчеркнула, что поскольку более десяти лет занимается вопросами реформирования здравоохранения, многих из них она знает давно или о них ей рассказывали «те или иные люди».

«Давайте посмотрим на эту картину более современным взглядом – это на сегодняшний день советники, которые нужны в эти минуты, сейчас, с той информацией, которую они могут принести и оказать максимальную поддержку», - подчеркнула Скалецкая.

Отвечая на вопрос о наличии у нее самой руководящего опыта, новый министр сообщила, что уже 20 лет изучает вопросы регулирования отношений в здравоохранении, была консультантом в международных проектах и в разных составах правительства и парламента, работала при запуске паллиативной помощи в Украине.

«Для того чтобы сделать хорошую реформу, нужны специалисты, которые принесут анализ ситуации, информацию и модели, которые известны в мире. А затем должен быть инструмент, который называется нормативно-правовые акты, благодаря которым эти реформы внедряются. Если они некачественные, несвоевременные, некомплексные, не соответствуют действующему законодательству, то сколько бы мы не представляли, как выглядит реформа, мы ее не проведем. Представление о том, какие законодательные потребности необходимы и каково соответствие имплементации к европейскому законодательству, у меня есть, и они разработаны более десяти лет (назад)», - отметила Скалецкая.

Как сообщалось, 2 сентября новый руководитель Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая представила коллективу министерства своих советников. В список вошли Ольга Голубовская, Александр Чумак, Дмитрий Раимов, Михаил Загрийчук, Андрей Гук, Андрей Семиволос, Елена Симоненко.
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