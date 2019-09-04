Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины задокументирована незаконная деятельность военнослужащего ВС Украины.
3 сентября старший матрос Ш. незаконно приобрел для себя 10 пистолетов Макарова, рассчитавшись за них сильнодействующим наркотическим веществом «амфетамин» общей массой 100 грамм, сообщает пресс-служба военной прокуратуры.
Сразу после совершения преступления покупателя оружия задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия.
Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 307 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения и отстранения от должности.
Досудебное расследование продолжается.
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