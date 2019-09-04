Полицейские Подольского района задержали трех злоумышленников за повреждение объекта культурного наследия, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Молодые люди покрасили в розовый цвет фонтан «Самсон».

«На Контрактовой площади в Подольском районе столицы неизвестные разрисовывают исторический памятник архитектуры», - такое сообщение получили полицейские сегодня, 4 сентября, около часа ночи. На место сразу направили патрульные наряды и следственно-оперативную группу Подольского управления полиции.

Прибыв по адресу, правоохранители увидели неизвестных лиц, которые начали убегать. Одного из них задержали. При себе он имел емкость с веществом, похожим на краску, и кисточки. Впоследствии юноша сообщил полицейским имена своих товарищей.

Следователи квалифицировали данное событие как повреждения объекта культурного наследия, ведь скульптура-фонтан «Самсон» официально внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения. Трех злоумышленников в возрасте от 21 до 27 лет, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«Во время проведения первоочередных следственных действий мы установили, что к этому преступлению фигуранты готовились заранее. В своих переписках злоумышленники обсуждали план действий, а также консультировались со знакомыми, как можно избежать наказания за содеянное. Один из вариантов - назвать свои действия установкой «арт-объекта». Однако подчеркиваю, что окрашенный ними фонтан является объектом культурного наследия и без разрешения соответствующих органов любые изменения внешнего вида скульптуры запрещены и наказываются в соответствии с действующим законодательством», - подчеркнул начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до трех лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.