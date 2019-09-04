Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного злоупотребления властью и завладения чужим имуществом должностными лицами Киевской таможни. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

Как заявили в Бюро, действия таможенников способствовали безосновательному возмещению НДС предприятию, что нанесло государству более 5 млн грн убытков.

По предварительной информации, должностные лица Киевской таможни ГФС и одного из предприятий Киевской области на протяжении 2017-2018 годов осуществляли незаконные операции по вывозу отходов гартцинка и окиси цинка, облагаемых по нулевой ставке НДС.

Однако предприятие получило на расчетный счет плательщика бюджетное возмещение НДС в сумме более 5 млн грн, чем нанесен ущерб государству на указанную сумму.

Перемещение товаров за пределы таможенной территории Украины происходило путем представления подложных документов.

Сейчас происходят санкционированные обыски по месту работы вышеупомянутого предприятия, а также по месту жительства его руководителей. Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратора Украины. Оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины.