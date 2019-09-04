Многие годы тема блокировки «серых» телефонов и регистрации абонентов не давала покоя власть имущим. Ведь каждый второй украинец имеет смартфон, а почти каждый – телефон. И персонализация мобильных данных может дать новые возможности как операторам, так и госорганам. А борьба с «серым» импортом принесет деньги в бюджет государства и бюджет продавцов техники.

Ранее все попытки внедрения таких инициатив отбивались общественностью. Но в первые несколько дней работы новой Верховной Рады, президент Владимир Зеленский и депутаты Слуги народа подали на рассмотрение больше 70 законопроектов. И противоречивые инициативы опять воскресли.

Liga.Tech решила рассказать, каких инноваций от Зе-депутатов ожидать украинцам и так ли они опасны, как о них говорят.



Блокировка телефонов по IMEI

Согласно новому проекту Закона об электронных коммуникациях №1083, телефоны, которые ввезены в Украину незаконно (в обход таможни или не предназначенные для украинского рынка), будут блокироваться.



Согласно законопроекту, использование телефонов с кодом IMEI, которого нет в базе УГЦР, запрещено. В таком случае мобильные операторы будут извещать абонента, что его телефон не зарегистрирован и предлагать внести его IMEI в базу. Если этого не сделать, они будут иметь право отключить от сети.



Тем украинцам, которые уже имеют «серый телефон» на руках, переживать не стоит. По задумке закон должен заработать 1 июля 2020 года. IMEI телефонов, ввезенных до этого момента, будут внесены в систему без проблем.

Такую инициативу поддерживает большинство мобильных операторов. Vodafone и lifecell в частности поддерживают, потому что сами продают телефоны и сильно страдают от «серого» рынка.





Не поддерживает блокировку по IMEI только Киевстар. Так ранее говорил CEO оператора Александр Комаров.

«Борьба с серым импортом – функция органов таможенного контроля и правоохранителей. Перекладывать эту работу на мобильных операторов или самих клиентов – неправильно. Например, абонент, который приобрел мобильный телефон в действующей торговой точке, по закону является добросовестным покупателем и не может нести ответственность за то, что мобильные телефоны могли попасть в магазин «нелегальным путем» - это ответственность продавца», - отметили в синем операторе.

Там надеются, что в ходе обсуждения данного законопроекта будет найдено разумное решение, которое позволит соблюсти баланс между интересами рынка и правами пользователей.

Открыто против этой инициативы выступает основатель Розетки Владислав Чечеткин.

«Идиоты. Я писал уже недавно, что это история от операторов мобильной связи, они рассчитывают перекроить рынок под себя. Так как это работает, например, в Америке. Давайте вначале определим понятия. Бороться с контрабандой Ок! Бороться с «серяком» - не Ок! Мы сами себя отдаем в руки жадных поставщиков и платим столько, сколько они хотят», - отметил Чечеткин.

Он обращает внимание, на то что в Украине не действует принцип исчерпания прав, когда товары купленные в официальных поставщиков в других странах, могут законно продаваться. Это создает ситуацию, когда официальные поставщики «заламывают» цену и создают почву для контрабанды.

Параллельно депутаты Слуги народа подали еще один законопроект №1086, которым хотят приравнять отсутствие IMEI гаджета в Реестре к браку продукта и позволить покупателям возвращать такие гаджету продавцу.

Sim-карты только по паспорту?

На сегодня 95% абонентов пользуются услугами мобильной связи как анонимные абоненты. В большинстве стран Европпы такая ситуация является необычной. С точки зрения безопасности и бизнес-интересов операторов каждая sim-карта там продается только с паспортом. Такую же самую систему хотят внедрить и в Украине.

Новый законопроект обязывает подписывать договор в письменной форме либо зарегистрироваться любым другим способом.

Правда, на осуществление регистрации выделят много времени. Анонимные абоненты будут иметь право зарегистрироваться до 1 января 2024 года. После этого операторы прекратят предоставлять услуги абонентам, которые не заключили письменный договор и зарегистрировались.

Запрет VPN?

В законе об электронных коммуникациях также идет речь об отключении оборудования, которое использовалось для изменения установленного порядка маршрутизации трафика, а также о временном отключении связи таким потребителям.

Некоторые люди в соцсетях испугалась, что эта норма касается запрета на пользование VPN сервисами. Но один из инициаторов законопроекта, нардеп и замглавы профильного комитета Рады Александр Федиенко, говорит: «это бред и манипуляция».

Он отмечает, что норма касается только мошенников.

Еще одна победа общественности?

Как стало известно вчера вечером, соавторы законопроекта № 1083 после консультаций с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым решили-таки отозвать законопроект для доработки.

"Не смотря на то, что над разработкой данного законопроекта трудились представители всех ключевых отраслевых организаций и порядка тридцати приглашенных экспертов, проект документа был поддан критике со стороны общественности. Было решено провести дополнительный «краш-тест» документа», – объяснял один из его авторов Александр Федиенко.

В комментарии для Liga.Tech он затруднился спрогнозировать, что именно будут менять в законопроекте и когда его обратно подадут в Раду. Пока что создатели законопроекта «будут собирать мнения». Хотя, как отмечает Александр, при разработке документа были учтены все ожидания участников рынка. Они «сидели тихо» на рабочей группе.

«Коллеги, я отстаивал (законопроект, - Ред.) до последнего, но где ваша поддержка? По сути снова выиграли боты с Фейбука», - написал Федиенко в профильной телеком-группе в Facebook.

Одним из таких условных «ботов» мог оказаться один из представителей Украинского киберальянса с никнеймом Шон Таунсенд. Он очень красочно описал свое отношение к вышеописанным иннициативам государства.





Таким образом, пока непонятно с какими изменениями новая версия законопроекта вернется обратно в Раду. Не исключено, что с минимальными.